|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|09.Feb.2026
Dr. Myles L. Skinner
| TPUG Magazine: Restexemplare der Ausgabe 26
Im September letzten Jahres berichteten wir, dass das Club-Magazin der 1979 gegründeten "Toronto PET User Group" (TPUG) zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in einer gedruckten Ausgabe erscheinen sollte. Nachdem dies gelungen, alle Ausgaben aber ausverkauft waren, informierte uns Dr. Myles L. Skinner, Chefredakteur des Magazins, dass unter anderem durch Rückläufe von Veranstaltungen eine kleine Anzahl gedruckter Examplre wieder verfügbar sind.
Für Amiga-Freunde bietet die Ausgabe unter anderem den Artikel "Amiga Memories", ein "Amiga Family Mini-Poster" und mit "Amiga Game Picks" eine Auswahl an Amigaspielen.
Es sei geplant, zur diesjährigen World of Commodore im Dezember mit einer neuen Ausgabe (Nr. 27) zurückzukommen. (dr)
[Meldung: 09. Feb. 2026, 09:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.