|09.Feb.2026
| Amiga-ISO-Dateien unter Windows erstellen: ISOCD-Win 1.3.3
ISOCD-Win ist ein C#/.NET-Windows-Ersatz für die native Amiga-ISOCD-Einbindung. Es erstellt aus Windows heraus bootfähige ISO-Image-Dateien, die mit dem Amiga CD32 und CDTV kompatibel sind (amiga-news.de berichtete). Die nun veröffentlichte Version 1.3.3 überprüft nun Datei- und Verzeichnisnamen auf unzulässige Zeichen. (dr)
[Meldung: 09. Feb. 2026, 09:49] [Kommentare: 0]
