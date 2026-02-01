amiga-news ENGLISH VERSION
09.Feb.2026



 AmigaOS 4: Audio-Editor Rave 1.9
Daniel 'trixie' Jedlicka hat die Version 1.9 seines Audio-Editors "Rave" veröffentlicht, die ein verbessertes Fade-Plugin durch einstellbare exponentielle bzw. logarithmische Kurven bietet. Außerdem wurde eine fehlerhafte Verwendung des fuelgauge.gadget behoben. Über die neue Version, aber auch seine Arbeit im AmigaOS4 Developer Team berichtet der Entwickler ausführlich in seinem aktuellen Blogbeitrag. (dr)

[Meldung: 09. Feb. 2026, 10:08] [Kommentare: 1 - 09. Feb. 2026, 12:57]
