10.Feb.2026









GlowPoint: Neuinterpretation eines Arcade-Klassikers

Mit GlowPoint ist eine neue Tetris-artige Puzzle-Variante für den Amiga erschienen. Der Titel versteht sich als Neuinterpretation des Arcade-Spiels "Flash Point": Statt klassisch Reihen zu füllen, müssen im Tetris-Stil leuchtende Steine möglichst schnell entfernt werden, um ins nächste Level zu gelangen.



GlowPoint bietet aktuell 99 Levels im Arcade-Stil und und kann derzeit nur von einem Spieler gespielt werden. Entwickelt wurde das Spiel von JMD (Konzept, Grafik, Musik) gemeinsam mit Hardwired (Code, zusätzliche Grafik). Die jetzt verfügbare Version 0.5.5 ist noch als Beta-Version zu verstehen, weitere Level und ein Level-Editor sind geplant. Lauffähig ist das Spiel auf jedem Amiga ab 68000er Prozessor mit mindestens 1 MB RAM, empfohlen wird etwas Fast RAM. Der Download ist kostenlos möglich. (nba)



[Meldung: 10. Feb. 2026, 10:18] [Kommentare: 0]

