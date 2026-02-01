|10.Feb.2026
| Podcast: The Retro Hour Special über Game-Controller
In der neuen Folge 516 des englischsprachigen Podcasts "The Retro Hour" dreht sich alles um Videospiel-Controller - und zwar um die großen Hits und Flops der Controller-Historie. Die Hosts diskutieren, welche Gamepads, Joysticks und Eingabegeräte sich über die Jahre als besonders gelungen erwiesen haben und welche beim Publikum eher für Frust oder Lacher sorgten. Zu Gast ist Christian Wenk, der das Buch "Trigger Happy" geschrieben hat (erschienen bei Bitmap Books). (nba)
[Meldung: 10. Feb. 2026, 10:48] [Kommentare: 0]
