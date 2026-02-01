amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

11.Feb.2026
 MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.49
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 1.49 seines E-Mail-Programms Iris für MorphOS veröffentlicht. Neben Fehlerbereinigungen ist es nun möglich, Bilder direkt aus der Zwischenablage in die E-Mail hineinzukopieren.

Changes:
  • Fixed message search to skip disabled accounts and folders immediately instead of timing out
  • Fixed calendar popup window time/hour sliders' max values
  • Added some additional guards against exceptions in calendar date/time parsing code
  • Improved attachment filename handling when editing emails
  • It's now possible to paste an image from clipboard into an email
  • Added a workaround for broken ICS files sent from Outlook where some lines would be CP2152 encoded
Download: iris.lha (49 MB) (snx)

[Meldung: 11. Feb. 2026, 23:04]
.
.