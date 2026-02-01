MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.49

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 1.49 seines E-Mail-Programms Iris für MorphOS veröffentlicht. Neben Fehlerbereinigungen ist es nun möglich, Bilder direkt aus der Zwischenablage in die E-Mail hineinzukopieren.



Changes: Fixed message search to skip disabled accounts and folders immediately instead of timing out

Fixed calendar popup window time/hour sliders' max values

Added some additional guards against exceptions in calendar date/time parsing code

Improved attachment filename handling when editing emails

It's now possible to paste an image from clipboard into an email

Added a workaround for broken ICS files sent from Outlook where some lines would be CP2152 encoded Download: iris.lha (49 MB) (snx)



[Meldung: 11. Feb. 2026, 23:04] [Kommentare: 0]

