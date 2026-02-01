|ENGLISH VERSION
|13.Feb.2026
| Game Construction Kit: Scorpion Engine 2025.0
Die "Scorpion Engine" von Erik 'earok' Hogan soll die Entwicklung von Spielen ermöglichen, wobei die Engine selbst nicht quelloffen ist, alle beigefügten Demos und Demospiele dagegen durchaus. Der Editor selbst läuft unter Windows. Grafiken werden als PNG-Dateien importiert, für das Erstellen von Levels wird der Editor Tiled eingesetzt. Für Sounds, Musik und Animationen werden Amiga-Formate (mod, 8svx, anim5) genutzt. Bereits vor einem Monat erschien die Version 2025.0 mit zahlreichen Neuerungen und Aktualisierungen:
AMIGA
Scorpion Engine nutzt ein Benchmark-Spiel, das zwar keine wissenschaftliche Messung ist, aber einen guten Eindruck davon gibt, wie sich die Leistung auf jeder Plattform verbessert hat:
[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:19]
|
