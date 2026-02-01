|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|13.Feb.2026
EntwicklerX (ANF)
| AmigaOS 4: Space Shooter "Super Star Blast" 1.11
Ende 2024 hatten EntwicklerX Super Star Blast für AmigaOS 4 veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Das jetzt veröffentlichte Update beinhaltet neben Fehlerbehebungen auch eine Verbesserung der Performance, wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind.
Features
Die Vollversion von Super Star Blast ist neben itch.io auch im AmiStore und bei Alinea Computer erhältlich.
EntwicklerX bedanken sich bei den Nutzern für die Unterstützung. (dr)
[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:26] [Kommentare: 1 - 13. Feb. 2026, 21:31]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.