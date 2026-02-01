|13.Feb.2026
| Veranstaltung: Amiga Ruhrpott Convention 4 am 16. Mai 2026
Die "Amiga Ruhrpott Convention" versteht sich als "Usertreffen von Fans für Fans mit dem Charm einer Szeneparty im Wohnzimmer". Die vierte Auflage findet am 16. Mai in der Friedenskirche in Duisburg Rheinhausen statt. Besuchertickets gibt es für 18 Euro bzw 23 Euro mit Tisch, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren zahlen keinen Eintritt.
In Zusammenarbeit mit HooGames2017 ist auch das Spiel "ARC4NERD" (Video) zur Amiga Ruhrpott Convention 4 entstanden. Das Spiel wird als Boxed-Version für den Amiga erscheinen und pünktlich zur ARC4 am 16. Mai 2026 erhältlich sein. (dr)
[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:33] [Kommentare: 0]
