|13.Feb.2026
| Veranstaltung: Vintage Computer Festival (VCF) vom 1.-3. Mai 2026 in München
Das nächste europäische Vintage Computer Festival (VCFe) findet vom 1. bis 3. Mai 2026 in München statt. Interessierte Aussteller, Vortragende oder alle, die helfen wollen, sind eingeladen mitmachen. (dr)
[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:33] [Kommentare: 0]
|
