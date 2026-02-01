|14.Feb.2026
Indie Retro News
| Multiplayer-Action: Cake Rush (AGA)
Bei dem mit der Scorpion Engine erstellten "Cake Rush" (Video) versuchen vier menschliche oder Computergesteuerte Bäcker, Backwaren schneller an die Kundschaft zu bringen als die Konkurrenz - der schlechteste Verkäufer scheidet am Ende eines Arbeitstages aus. Als Zielplattform wird ein A1200 angegeben, es stehen ein Disk-Image sowie ein LhA-Archiv zum Download zur Verfügung. (cg)
[Meldung: 14. Feb. 2026, 21:58] [Kommentare: 1 - 14. Feb. 2026, 22:09]
