|14.Feb.2026
Intense Creative (ANF)
| Spiele-Icons im Windows-Format: WinUAE DX Icons Vol.2
"WinUAE DX Icons Volume 2" enthält weitere 50 Piktogramme im Windows-Format (".ico"), die Szenen aus bekannten Amiga-Spielen zeigen. Eine im Archiv enthaltene Kurzanleitung erklärt, wie man einen Schnellstarter erstellt, der nach Klick auf ein Icon das gewünschte Spiel in WinUAE started. (cg)
[Meldung: 14. Feb. 2026, 23:06] [Kommentare: 0]
