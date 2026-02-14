amiga-news ENGLISH VERSION
15.Feb.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 14.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.02.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
annotatehollywoodsyntax.lha  dev/edi 44kb  Hollywood Syntax For Annotate
broadcom_44xx.i386-aros.zip  dri/net 12kb  Ethernet Device
iconecta.lha                 net/mis 3Mb   A little and easy program to tes...
(snx)

[Meldung: 15. Feb. 2026, 07:28] [Kommentare: 0]
