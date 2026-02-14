|15.Feb.2026
| OS4Depot-Uploads bis 14.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
rave.lha aud/edi 2Mb 4.1 An editor for mono/stereo audio ...
libsdl3_mixer.lha dev/lib 5Mb 4.1 Mixer library for Simple DirectM...
libxmp.lha dev/lib 3Mb 4.1 Extended module player library
autodocviewer.lha dev/uti 144kb 4.1 AutoDoc viewer for OS4
iconecta.lha net/mis 3Mb 4.0 A little and easy program to tes...
yt.lha vid/mis 940kb 4.1 YouTube URL Extractor script
videovortex.lha vid/pla 4Mb 4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)
[Meldung: 15. Feb. 2026, 07:28] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]