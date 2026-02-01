amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
16.Feb.2026



 Spielbares "Tech Demo": Micro Karting #2
"Micro Karting" (Video) ist ein komplett in Assembler geschriebener Versuch, ein 3D-Kart-Racing-Spiel auf einem nackten A1200 umzusetzen (amiga-news.de berichtete). Das jetzt veröffentlichte, nunmehr spielbare "Tech Demo #2" ermöglicht das freie Fahren auf der Strecke. Die Grafik-Engine wurde verbessert und Karts können Geschwindigkeiten von bis zu 60% schneller erreichen.

Es gibt noch keine Begrenzungen - keine Streckengrenzen, keine Kollisionen -, aber es ist möglich, Runden zusammen mit anderen Karts zu absolvieren. (dr)

[Meldung: 16. Feb. 2026, 06:50] [Kommentare: 7 - 16. Feb. 2026, 17:27]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.