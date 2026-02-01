amiga-news ENGLISH VERSION
17.Feb.2026
Veranstalter (ANF)


 Veranstaltung: Gameday#7 im Hallenbad Wolfsburg
Am 22. März 2026 findet im Hallenbad Wolfsburg die siebte Ausgabe des beliebten Gaming-Events statt. Unter dem Motto "Youth and Culture" erwartet Besucher erneut ein breites Angebot rund um Videospiele – von Retro-Arcadeautomaten und Heimcomputern der 80er und 90er Jahre bis hin zu modernen Gaming-Stationen.

Neben Retrogaming stehen unter anderem Virtual-Reality-Erlebnisse im Schwimmerbecken, ein Gran-Turismo-Rennsimulator mit PSVR, Mario-Kart auf Großleinwand sowie verschiedene PC- und Konsolenstationen auf dem Programm. Ergänzt wird das Angebot durch Brett- und Rollenspiele, eine Pokémon-Sammelkartentauschbörse sowie weitere Aktivitäten. Der Eintritt ist kostenlos. (nba)

[Meldung: 17. Feb. 2026, 14:49] [Kommentare: 0]
