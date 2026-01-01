|17.Feb.2026
Martin Merz (ANF)
| Piktogramme: AISSClassic 1.1
"Amiga Image Storage System" (AISS) ist ein System zur Verwaltung von Toolbar-Grafiken. Nach der ersten Release im vergangenen Januar (amiga-news.de berichtete) wurde von Entwickler Martin Merz nun ein Update von AISS im Aminet veröffentlicht. Die neue Version 1.1 enthält rund 1.400 zusätzliche Piktogramme und PNG-Dateien ohne Metadata, was eine deutliche Geschwindigkeitsverbesserung beim Laden der Images verspricht. (nba)
[Meldung: 17. Feb. 2026, 14:53]
