|17.Feb.2026
| Amiga-ISO-Dateien unter Windows erstellen: ISOCD-Win 1.3.4.3
ISOCD-Win ist ein C#/.NET-Windows-Ersatz für die native Amiga-ISOCD-Einbindung. Es erstellt aus Windows heraus bootfähige ISO-Image-Dateien, die mit dem Amiga CD32 und CDTV kompatibel sind (amiga-news.de berichtete).
Seit unserer letzten Berichterstattung wurden in ISOCD-Win, aktuell in Version 1.3.4.3, kleinere Updates vorgenommen:
(nba)
- Protection against file names that are too long
- ' to allowed chars
[Meldung: 17. Feb. 2026, 15:16]
