18.Feb.2026



 vAmigaWeb: Virtuelle US- und INTL-Tastaturen
Beim Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb wurde erneut an der virtuellen Tastatur gearbeitet - es gibt nun eine für US-Anwender optimierte ANSI-Tastatur sowie eine internationale Variante mit zwei zusätzlichen Tasten für Akzente oder Sonderzeichen. Beide besitzen auch eine L-förmige Return-Taste.

Durch das Kompilieren mit den jüngsten Versionen der verwendeten Programmierwerkzeuge konnte zudem eine siebenprozentige Effizienzsteigerung erzielt werden. (snx)

