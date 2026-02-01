|18.Feb.2026
| vAmigaWeb: Virtuelle US- und INTL-Tastaturen
Beim Amiga-Emulator für Web-Browser vAmigaWeb wurde erneut an der virtuellen Tastatur gearbeitet - es gibt nun eine für US-Anwender optimierte ANSI-Tastatur sowie eine internationale Variante mit zwei zusätzlichen Tasten für Akzente oder Sonderzeichen. Beide besitzen auch eine L-förmige Return-Taste.
Durch das Kompilieren mit den jüngsten Versionen der verwendeten Programmierwerkzeuge konnte zudem eine siebenprozentige Effizienzsteigerung erzielt werden. (snx)
