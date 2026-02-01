|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|19.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)
| (Amiga-)BASIC Compiler: ACE 2.9.0
Manfred Bergmann hat ein Update des AmigaBASIC-Compilers "ACE" veröffentlicht. In seinem (englischen) Blog schildert er die Neuheiten ausführlich, die wichtigsten Verbesserungen sind im folgenden Überblick kurz zusammengefasst:
Deutlich leistungsfähigere Structs
Struct-Typen unterstützen nun typisierte Array-Mitglieder, verschachtelte Structs, typisierte Struct-Pointer und selbstreferenzierende Strukturen – ideal für verkettete Listen und komplexere Datenstrukturen.
Neue String-Funktionen
Mit TRIM$, STARTSWITH/ENDSWITH, REPLACE$, REVERSE$, REPEAT$, LPAD$/RPAD$ und der sprintf-ähnlichen FMT$-Funktion wird die Textverarbeitung erheblich komfortabler.
RTG-Grafikunterstützung
Über den neuen SCREEN-Modus 13 werden Picasso96-Grafikkarten mit Farbtiefen von 8 bis 32 Bit unterstützt, inklusive direktem RGB-Zeichnen auf HiColor/TrueColor-Screens.
Tail-Call-Optimierung
Selbstrekursive SUBs mit numerischen Parametern werden automatisch zu Sprüngen optimiert, was Stapelüberläufe bei tiefer Rekursion verhindert.
Schnellere Datei-Ein/Ausgabe
Gepufferte I/O-Operationen bringen eine bis zu 12-fache Beschleunigung beim Lesen von Dateien.
HTTP/HTTPS-Client
Ein vollständiger HTTP-Client als Submodul, inklusive HTTPS via AmiSSL, Chunked-Transfer-Encoding und Streaming-Unterstützung.
Weitere Submodule
[Meldung: 19. Feb. 2026, 23:06] [Kommentare: 2 - 20. Feb. 2026, 12:54]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.