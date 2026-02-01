amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
19.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)


 (Amiga-)BASIC Compiler: ACE 2.9.0
Manfred Bergmann hat ein Update des AmigaBASIC-Compilers "ACE" veröffentlicht. In seinem (englischen) Blog schildert er die Neuheiten ausführlich, die wichtigsten Verbesserungen sind im folgenden Überblick kurz zusammengefasst:

Deutlich leistungsfähigere Structs

Struct-Typen unterstützen nun typisierte Array-Mitglieder, verschachtelte Structs, typisierte Struct-Pointer und selbstreferenzierende Strukturen – ideal für verkettete Listen und komplexere Datenstrukturen.

Neue String-Funktionen

Mit TRIM$, STARTSWITH/ENDSWITH, REPLACE$, REVERSE$, REPEAT$, LPAD$/RPAD$ und der sprintf-ähnlichen FMT$-Funktion wird die Textverarbeitung erheblich komfortabler.

RTG-Grafikunterstützung

Über den neuen SCREEN-Modus 13 werden Picasso96-Grafikkarten mit Farbtiefen von 8 bis 32 Bit unterstützt, inklusive direktem RGB-Zeichnen auf HiColor/TrueColor-Screens.

Tail-Call-Optimierung

Selbstrekursive SUBs mit numerischen Parametern werden automatisch zu Sprüngen optimiert, was Stapelüberläufe bei tiefer Rekursion verhindert.

Schnellere Datei-Ein/Ausgabe

Gepufferte I/O-Operationen bringen eine bis zu 12-fache Beschleunigung beim Lesen von Dateien.

HTTP/HTTPS-Client

Ein vollständiger HTTP-Client als Submodul, inklusive HTTPS via AmiSSL, Chunked-Transfer-Encoding und Streaming-Unterstützung.

Weitere Submodule
  • dp-float: Double-Precision-Mathematik
  • sagasound: 16-Bit-Audio für Vampire-Beschleuniger
  • turtle: Turtle-Grafik, aus dem Compiler in ein eigenständiges Submodul ausgelagert
Dazu kommen Bugfixes für Single-Line-IF-Anweisungen und CONST-SINGLE-Literale sowie ein verbessertes CubicIDE-Plugin. (cg)

[Meldung: 19. Feb. 2026, 23:06] [Kommentare: 2 - 20. Feb. 2026, 12:54]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.