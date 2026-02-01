amiga-news ENGLISH VERSION
19.Feb.2026
bitman (ANF)


 Cracker-Szene: Schwarmfinanzierung für Buch "Bootblock Rebels" bereits gesichert
Nur zwei Wochen nach Start der Kampagne ist die Finanzierung von "Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground" bereits gesichert: Die für Fertigstellung und Produktion von Steen Jessens Abhandlung über die illegale Amiga-Szene geforderten 22.000 Euro wurden bereits eingesammelt. Aufgrund des Erfolgs wurde die Kampagne um zwei "Stretch Goals" erweitert: Kommen 24.000 Euro zusammen - das ist bereits der Fall - wird die geplante Kurzvorstellung von Werkzeugen und Methoden der Cracker sowie diverser Kopierschutzmechanismen auf Kapitelgröße erweitert, verantworten wird diesen Abschnitt die Cracker-Legende "Galahad". Sollten 30.000 Euro eingesammelt werden, wird ein buchspezifisches "Cracktro" erstellt und veröffentlicht. (cg)

[Meldung: 19. Feb. 2026, 23:24] [Kommentare: 0]
