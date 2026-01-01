amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
20.Feb.2026



 Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.1.0
UnifiedFloppyTool ist ein plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images, das eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder bietet (amiga-news.de berichtete). Version 4.1.0 bietet unter anderem folgende Änderungen:
  • KryoFlux – Architecture correction:
    • Replaced fabricated USB commands with official DTC subprocess wrapper
    • KryoFlux stream format parser (OOB blocks) retained and verified
  • Greaseweazle – 16 protocol bugs fixed:
    • Correct USB command codes from gw_protocol.h v1.23
    • Fixed bandwidth negotiation, SET_BUS_TYPE, GET_FLUX_STATUS
    • Proper CRC-based checksum for USB frames
Systemanforderungen:
  • Qt 6.5+ (Qt 6.7 empfohlen)
  • macOS 11+ (Big Sur), Windows 10+, Ubuntu 22.04+
  • Optional: libusb-1.0, Qt SerialPort module
(dr)

[Meldung: 20. Feb. 2026, 20:59] [Kommentare: 1 - 21. Feb. 2026, 01:36]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.