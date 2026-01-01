|20.Feb.2026
| Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.1.0
UnifiedFloppyTool ist ein plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images, das eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder bietet (amiga-news.de berichtete). Version 4.1.0 bietet unter anderem folgende Änderungen:
Systemanforderungen:
- KryoFlux – Architecture correction:
- Replaced fabricated USB commands with official DTC subprocess wrapper
- KryoFlux stream format parser (OOB blocks) retained and verified
- Greaseweazle – 16 protocol bugs fixed:
- Correct USB command codes from gw_protocol.h v1.23
- Fixed bandwidth negotiation, SET_BUS_TYPE, GET_FLUX_STATUS
- Proper CRC-based checksum for USB frames
(dr)
- Qt 6.5+ (Qt 6.7 empfohlen)
- macOS 11+ (Big Sur), Windows 10+, Ubuntu 22.04+
- Optional: libusb-1.0, Qt SerialPort module
[Meldung: 20. Feb. 2026, 20:59] [Kommentare: 1 - 21. Feb. 2026, 01:36]
