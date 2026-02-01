amiga-news ENGLISH VERSION
 Kultmags.com: "Amiga Spiele Disc"-Ausgabe ergänzt
Auf kultmags.com werden die Computer- und Videospielzeitschriften der 80er, 90er und frühen 2000er Jahre mit Genehmigung der Rechteinhaber digitalisiert der Nachwelt erhalten. Mit dem Februarupdate wurde unter anderem auch die Nr. 8 der "Amiga Spiele Disc" hinzugefügt. (dr)

[Meldung: 20. Feb. 2026, 22:30] [Kommentare: 0]
