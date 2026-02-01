|21.Feb.2026
| GCC nativ installieren: GCC Pack 0.5
"GCC Pack" soll die Installation von GCC unter AmigaOS vereinfachen. Das Paket enthält einen Installer, der den Compiler GCC 2.95.3 betriebsbereit auf der Festplatte installiert. Einzige externe, nicht im Paket enthaltene Abhängigkeit ist das NDK für AmigaOS 3.2, welche bei Hyperion heruntergeladen werden muss.
Der Autor weist ausdrücklich darauf hin, dass Kompilieren auf echten Amigas nur etwas für Liebhaber sei. Deutlich schneller und mit aktuellen Compilern - GCC 2.95.3 stammt aus dem Jahr 2000 - lasse sich auf modernen Systemen mit einem Cross-Compiler arbeiten. (cg)
[Meldung: 21. Feb. 2026, 23:12] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]