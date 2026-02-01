amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
21.Feb.2026



 Sci-Fi Dungeon Crawler: Cyber Blast-X (AGA)
"Cyber Blast-X" (Video) ist ein Dungeon Crawler im Stil von Black Dawn. Benötigt wird mindestens ein A1200 mit 8 MB RAM, der Titel kann kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende heruntergeladen werden. (cg)

[Meldung: 21. Feb. 2026, 23:23] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.