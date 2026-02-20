|ENGLISH VERSION
|
|21.Feb.2026
| Youtube-Proxy: AmiTube-Server aktualisiert
Marcus 'ALB42' Sackrow hat die Server-Software seines Amiga-kompatiblen Youtube-Proxies "AmiTube" aktualisiert: Es wurde ein Fehler beseititigt, der Updates des verwendeten Linux-Tools yt-dlp verhinderte, wodurch die Kompatibilität mit Youtube früher oder später wieder verloren ging. (cg)
[Meldung: 21. Feb. 2026, 23:28] [Kommentare: 0]
|
