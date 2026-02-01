amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

22.Feb.2026



 MacOS/Linux: Amifuse 0.3.0 zur Nutzung von Amiga-Dateisystemen
Mit Amifuse lassen sich unter MacOS und Linux über, wie der Name bereits sagt, FUSE Datenträger mit Amiga-Dateisystemen anmelden. Dabei werden die Originaltreiber des jeweiligen Dateisystems mittels einer 68k-Emulation genutzt.

Die Version 3.0 bietet Neuerungen bei der RDB-Handhabung, den SCSI-Befehlen und bei der Signalbehandlung. (snx)

.
.