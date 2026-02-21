amiga-news ENGLISH VERSION
22.Feb.2026



 Aminet-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Aweb36-Czechlocale.lha         comm/www    11K  GEN Czech locale catalog fo...      
ace-basic.lha                  dev/basic  3.9M  OS3 AmigaBasic Compiler Enh...       
imploder.lha                   dev/misc    43K  OS3 Imploder data files cru...  
raw2iff.lha                    dev/misc    39K  OS3 Convert RAW PLANAR pict...  
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
smb2fs.x86_64-aros.lha         disk/misc  133K  ARO SMB2 file system client                  
dtb.adf                        game/actio 880K  OS3 Dodge These Balls (PAL)                  
F1GP2026Carset.lha             game/data    7K  GEN 2026 Carset for F1GP                     
G-WARS.lha                     game/shoot  14M  OS3 Geometry Wars inspired ...           
Checkers-AI.lha                game/wb    200K  OS3 First game to use a neu...  
DonkeyKong_Net_AROSx86.lha     game/wb    3.4M  ARO LCD game conversion                      
DonkeyKong_Net_MOS.lha         game/wb    3.7M  MOS LCD game conversion                      
DonkeyKong_Net_OS3.lha         game/wb    3.3M  OS3 LCD game conversion                      
DonkeyKong_Net_OS4.lha         game/wb    3.8M  OS4 LCD game conversion                      
DonkeyKong_Net_WOS.lha         game/wb    3.9M  WUP LCD game conversion                      
FireAttack_Net_AROSx86.lha     game/wb    3.1M  ARO LCD game conversion                      
FireAttack_Net_MOS.lha         game/wb    3.4M  MOS LCD game conversion                      
FireAttack_Net_OS3.lha         game/wb    3.0M  OS3 LCD game conversion                      
FireAttack_Net_OS4.lha         game/wb    3.5M  OS4 LCD game conversion                      
FireAttack_Net_WOS.lha         game/wb    3.6M  WUP LCD game conversion                      
Runaway_Net_AROSx86.lha        game/wb    2.8M  ARO LCD game conversion                      
Runaway_Net_MOS.lha            game/wb    3.0M  MOS LCD game conversion                      
Runaway_Net_OS3.lha            game/wb    2.4M  OS3 LCD game conversion                      
Runaway_Net_OS4.lha            game/wb    2.9M  OS4 LCD game conversion                      
Runaway_Net_WOS.lha            game/wb    3.0M  WUP LCD game conversion                      
1il-bmp2bin.lha                gfx/conv     3K  OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... 
jhead-mos.lha                  gfx/conv   1.7M  VAR Manipulate non-image pa...  
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
LadyNoir.lha                   mods/8voic 673K  GEN 16bit 6ch Soft Jazz Swi...     
FxBox.lha                      mus/edit   481K  OS3 Realtime multi loop pro...     
aurafly_1.2.0_68k.lha          mus/misc    17M  OS3 helps focus better and ... 
aurafly_1.2.0_aros.lha         mus/misc    18M  ARO helps focus better and ... 
aurafly_1.2.0_mos.lha          mus/misc    18M  MOS helps focus better and ... 
aurafly_1.2.0_os4.lha          mus/misc    18M  OS4 helps focus better and ... 
mousemojo.lha                  util/cdity   7K  OS3 Launch applications wit...  
filesysbox.i386-aros.lha       util/libs   56K  ARO A FUSE compatible file ...      
filesysbox.m68k-amigaos.lha    util/libs  102K  OS3 A FUSE compatible file ...      
filesysbox.x86_64-aros.lha     util/libs   63K  ARO A FUSE compatible file ...      
ixemul48.2-060.lha             util/libs  2.4M  OS3 Ixemul.library V48.2 fo...          
NovaMesa.lha                   util/libs  1.2M  OS3 Mesa OpenGL library                      
A1060Diag.lha                  util/misc    3K  OS3 Bridgeboard Diagnostic ...             
aissclassic.lha                util/misc  1.5M  GEN Amiga Image Storage Sys...      
aissclassicdoc.pdf             util/misc  1.1M  GEN AISSClassic - Documenta...              
asum.lha                       util/misc   61K  VAR Very fast MD5 checksum ...              
ReportPlus-OS4.lha             util/misc  928K  OS4 Multipurpose utility                     
ReportPlus.lha                 util/misc  716K  OS3 Multipurpose utility                     
TestWindow11B.lha              util/misc    3K  OS3 A window that reports i...
VATestprogram.zip              util/misc  8.9M  OS3 Versatile Amiga Testpro...
(snx)

[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
