|22.Feb.2026
| Aminet-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Aweb36-Czechlocale.lha comm/www 11K GEN Czech locale catalog fo... ace-basic.lha dev/basic 3.9M OS3 AmigaBasic Compiler Enh... imploder.lha dev/misc 43K OS3 Imploder data files cru... raw2iff.lha dev/misc 39K OS3 Convert RAW PLANAR pict... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... smb2fs.x86_64-aros.lha disk/misc 133K ARO SMB2 file system client dtb.adf game/actio 880K OS3 Dodge These Balls (PAL) F1GP2026Carset.lha game/data 7K GEN 2026 Carset for F1GP G-WARS.lha game/shoot 14M OS3 Geometry Wars inspired ... Checkers-AI.lha game/wb 200K OS3 First game to use a neu... DonkeyKong_Net_AROSx86.lha game/wb 3.4M ARO LCD game conversion DonkeyKong_Net_MOS.lha game/wb 3.7M MOS LCD game conversion DonkeyKong_Net_OS3.lha game/wb 3.3M OS3 LCD game conversion DonkeyKong_Net_OS4.lha game/wb 3.8M OS4 LCD game conversion DonkeyKong_Net_WOS.lha game/wb 3.9M WUP LCD game conversion FireAttack_Net_AROSx86.lha game/wb 3.1M ARO LCD game conversion FireAttack_Net_MOS.lha game/wb 3.4M MOS LCD game conversion FireAttack_Net_OS3.lha game/wb 3.0M OS3 LCD game conversion FireAttack_Net_OS4.lha game/wb 3.5M OS4 LCD game conversion FireAttack_Net_WOS.lha game/wb 3.6M WUP LCD game conversion Runaway_Net_AROSx86.lha game/wb 2.8M ARO LCD game conversion Runaway_Net_MOS.lha game/wb 3.0M MOS LCD game conversion Runaway_Net_OS3.lha game/wb 2.4M OS3 LCD game conversion Runaway_Net_OS4.lha game/wb 2.9M OS4 LCD game conversion Runaway_Net_WOS.lha game/wb 3.0M WUP LCD game conversion 1il-bmp2bin.lha gfx/conv 3K OS3 bmp2bin for 15-32Bit RT... jhead-mos.lha gfx/conv 1.7M VAR Manipulate non-image pa... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... LadyNoir.lha mods/8voic 673K GEN 16bit 6ch Soft Jazz Swi... FxBox.lha mus/edit 481K OS3 Realtime multi loop pro... aurafly_1.2.0_68k.lha mus/misc 17M OS3 helps focus better and ... aurafly_1.2.0_aros.lha mus/misc 18M ARO helps focus better and ... aurafly_1.2.0_mos.lha mus/misc 18M MOS helps focus better and ... aurafly_1.2.0_os4.lha mus/misc 18M OS4 helps focus better and ... mousemojo.lha util/cdity 7K OS3 Launch applications wit... filesysbox.i386-aros.lha util/libs 56K ARO A FUSE compatible file ... filesysbox.m68k-amigaos.lha util/libs 102K OS3 A FUSE compatible file ... filesysbox.x86_64-aros.lha util/libs 63K ARO A FUSE compatible file ... ixemul48.2-060.lha util/libs 2.4M OS3 Ixemul.library V48.2 fo... NovaMesa.lha util/libs 1.2M OS3 Mesa OpenGL library A1060Diag.lha util/misc 3K OS3 Bridgeboard Diagnostic ... aissclassic.lha util/misc 1.5M GEN Amiga Image Storage Sys... aissclassicdoc.pdf util/misc 1.1M GEN AISSClassic - Documenta... asum.lha util/misc 61K VAR Very fast MD5 checksum ... ReportPlus-OS4.lha util/misc 928K OS4 Multipurpose utility ReportPlus.lha util/misc 716K OS3 Multipurpose utility TestWindow11B.lha util/misc 3K OS3 A window that reports i... VATestprogram.zip util/misc 8.9M OS3 Versatile Amiga Testpro...(snx)
[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
