|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|22.Feb.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 179 - Vorschau und Leseproben
Von der Ausgabe 179 (März/April 2026) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Zu den Themen zählen Reviews von Hollyood 11 und der Old Blue Workbench sowie der 6. Teil der Jubiläumsreihe "40 Jahre Amiga".
Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Printmagazin direkt bei deren Redaktion und diversen Amiga-Fachhändlern erhältlich. (snx)
[Meldung: 22. Feb. 2026, 13:42] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.