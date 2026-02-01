|24.Feb.2026
| Amiga Games That Weren't: Teeny Weeny Western
Auf der Website Games That Weren't wurde mit "Teeny Weeny Western" ein weiteres unveröffentlichtes Spielprojekt aus den frühen 1990er Jahren vorgestellt. Der Western-Titel war ursprünglich für mehrere Plattformen geplant, darunter Super Nintendo, Amiga und CD32, PC und CD-i, wurde jedoch nie fertiggestellt.
Das Spiel sollte Elemente aus Adventure, Action und Wirtschaftssimulation verbinden, eine Art Mischung aus Monkey Island, Zelda und Carry on Cowboy: Spieler hätten als Cowboy, Rancher oder Händler handeln, kämpfen, Pferde kaufen, Glücksspiel betreiben oder andere Aktivitäten im Wilden Westen ausführen können. Dank wiederentdeckter Materialien und Archivarbeit konnten erste Assets, Karten und Teile des Codes rekonstruiert werden, wodurch ein Eindruck vom ambitionierten Konzept des Projekts entsteht. (nba)
