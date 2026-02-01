|ENGLISH VERSION
|24.Feb.2026
| Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b7
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b7 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Seit der letzten Beta-Version wurden vor allem Fehler behoben und kleinere Änderungen vorgenommen.
Zu den Bugfixes gehört unter anderem, dass Mausklicks unter MacOS Tahoe nicht mehr verloren gehen. Zudem wurde die Live-Speicheransicht überarbeitet und passt sich nun korrekt an Größenänderungen an.
Bei den Änderungen wurde die Rahmenfarbe im Vollbildmodus auf Schwarz umgestellt.
Darüber hinaus wurden einige Funktionen entfernt: Die Disk- und Volume-Inspector-Werkzeuge sind entfallen, da deren Aufgaben künftig von der zuletzt integrierten RetroVault App übernommen werden. Ebenfalls entfernt wurde das Quick-Look-Plugin, das möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkehrt, sobald Apple entsprechende Schnittstellen bereitstellt. (nba)
[Meldung: 24. Feb. 2026, 00:12] [Kommentare: 0]
