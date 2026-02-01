amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

24.Feb.2026



 Heise-Artikel: Boléro auf C64, Amiga und NES neu interpretiert
In einem Hintergrundbeitrag berichtet heise über eine ungewöhnliche Interpretation von Ravels Boléro, die ausschließlich mit Retro-Hardware eingespielt wurde. Der schwedische Sound-Tüftler Linus Åkesson nutzte dafür unter anderem einen Commodore 64, einen Amiga 600 und ein Nintendo NES sowie eigene Hardware-Modifikationen und Selbstbau-Synthesizer, um das rund 14-minütige Stück vollständig umzusetzen. (nba)

[Meldung: 24. Feb. 2026, 00:12] [Kommentare: 0]
.
.