Heise-Artikel: Boléro auf C64, Amiga und NES neu interpretiert
In einem Hintergrundbeitrag berichtet heise über eine ungewöhnliche Interpretation von Ravels Boléro, die ausschließlich mit Retro-Hardware eingespielt wurde. Der schwedische Sound-Tüftler Linus Åkesson nutzte dafür unter anderem einen Commodore 64, einen Amiga 600 und ein Nintendo NES sowie eigene Hardware-Modifikationen und Selbstbau-Synthesizer, um das rund 14-minütige Stück vollständig umzusetzen. (nba)
