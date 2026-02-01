amiga-news ENGLISH VERSION
24.Feb.2026



 WAV-zu-8SVX-Konverter: AmigaAudioConverter 0.61 für Windows
Nach seinem kleinen Grafikerkonverter png2iff (amiga-news.de berichtete) hat Dan 'zooperdan' Thoresen mit "AmigaAudioConverter" ein weiteres Kommandozeilen-Tool für Windows veröffentlicht, mit dem man WAV-Audiodateien in 8SVX konvertieren kann. (dr)

[Meldung: 24. Feb. 2026, 06:14] [Kommentare: 0]
