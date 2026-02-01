24.Feb.2026









Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.40

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey und Wayfarer). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.









Die Version 0.40 enthält folgende Neuerungen: Tribute to AmiBench:

neues Preset "AmiBench"



«Preferences»-Voreinsteller:



neue Muster "AmiBench Backdrop a" bis "... l" (für die WB) und «AmiBench Pattern» (für die Fenster)





neue OS-Version





neues Piktogramm-Set





neues Fenster-Layouts





neuer Mauszeiger





neue Option «Keine ziehbaren Bildschirme» (aktiviert im "AmiBench"-Preset)



MagicMenuPrefs: neuer Eintrag "AmiBench" unter "Aussehen"



"Workbench"-Voreinsteller: neue Einstellung "Titelleiste" mit folgenden Optionen:



Sichtbar: Titelleiste wird immer angezeigt (Standardwert für alle «AmigaOS»-Presets)





Verborgen: Titelleiste ist immer verborgen





Automatisch: Mauspfeil lässt Titelleiste erscheinen (Standardwert für das "AmiBench"-Preset)



Simulation AmiBench-spezifischer Details:



Boot-Animation





Beim Start wird automatisch ein zufälliger AmiBench-Hintergrund ausgewählt.





angepasste Piktogramm-Positionen beim Start





angepasste Menüstruktur





Dateisystem-Fenster lassen sich iconifizieren (und nur diese).





Piktogramme werden nach Drag'n'Drop deselektiert.





Angepasste Tastatursteuerung:





Texteingabe selektiert alle Piktogramme, die als Treffer in Frage kommen (ohne Icon-Blinken)







Shift-Click selektiert oder deselektiert (analog Ctrl-Click bei AmigaOS)







Return-Taste started das selektierte Piktogramm (ohne Berücksichtigung einer Mehrfach-Selektion)







Deaktivierte Funktionalität bei:







Ctrl-Click (in AmigaOS: selektiert oder deselektiert)









Alt-Click (in AmigaOS: deselektiert)









Click auf Schliess-Gadget bei gehaltener RAmiga (bzw. in TAWS: RAlt)-Taste (in AmigaOS: alle Dateisystem-Fenster schliessen)









Icon-Dragging bei gehaltener RAmiga (bzw. RAlt)-Taste (in AmigaOS: X- oder Y-Position blocken)







Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:







CheckBox Cycle (Button ist rechts, Texte sind zentriert)









ListBox









horizontaler Scrollbalken







Requester werden auf dem Bildschirm zentriert und ihr Fenstertitel ist "AmiBench Request".







Shell: Fenstertitel ist "AmiBench-Shell".







angepasstes layout für "AROS Early Startup Control"







AROS-Kickstart-Animation







angepasste Boot-Shell







Reboot-Menü







Power-Down-Animation (mit SFX)







AmiBrowser statt IBrowse:







abgelegt unter "System:Utilities"









Splash-Screen









angepasstes Layout









angepasste Fenster-Standardgrösse









Fenster-Position abhängig der aktuellen Mauszeiger-Position









"Quit" ohne Rückfrage, dafür leicht verzögert









Unterstützung der folgenden Spezial-Adressen:









about:











chrome:











chrome://version/











chrome://license/







Die RAM-Grösse wird nun passend der gewählten OS-Version gesetzt:







OS 1.0: 512 KB Chip, 0 KB Fast









OS 1.x: 512 KB Chip, 512 KB Fast









OS 2.x: 1 MB Chip, 2 MB Fast









OS 3.x: 2 MB Chip, 16 MB Fast









OS 4.x: 256 MB Video, 2 GB









AmiBench: 2 MB Chip, 1 GB Fast







OS 3.2:







Anpassung der Datei «RAM:syslog» an OS 3.2.3 (nur vorhanden, falls in "Amiga Early Startup Control" die Option "Enable System Log" aktiviert wurde)









Die Position der Voreinsteller-Fenster wird gemäss der Mauszeiger-Position gesetzt.









Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:









ListBox











horizontaler Scrollbalken







OS 4.1: Version angepasst für "Final Edition Update 3" unter:







Workbench / Version, Copyright ...









Kickstart-Grafik









Boot-Shell









MultiView / Über ...







Genereller Speed-Boost für OS 4.x (tiefere «setTimeout»-Werte beim Auflisten von Icons, WB rücksetzen, etc.):







OS 4.0: 1.5-mal so schnell









OS 4.1: doppelt so schnell







HippoPlayer: Unterstützung ergänzt für das Umfärben der horizontalen und vertikalen Scrollbalken gemäss "Palette"-Voreinsteller.







Menü: vertikale Ausrichtung von Options-Häkchen und -Radios zum Text optimiert.







Bugfixes:







Menü-Hintergrund: Es konnte vorkommen, dass das Deaktiviert-Muster beim Start nicht korrekt anhand des gewählten Hintergrunds eingefärbt wurde.









MagicMenu: Die Option «Gesperrte Menüpunkte markieren» wurde auf oberster Menüebene nicht angewendet.









MagicMenuPrefs: In bestimmten Fällen stimmte das Aussehen des Separators in der Vorschau nicht.









Piktogramm / Auslagern: Korrektur betr. dem Ermitteln der freien Position auf der Workbench, insbesondere wenn der Screen horizontal verschoben wurde (was nur mit OS 4.x möglich ist).









Amiga Early Startup Control / Boot Options: Korrektur der Device-Namen und dem damit verbundenen Deaktivieren der Laufwerke «Test Suite» und "Work".









MultiView / Über: Korrektur des Datumsformats









Palette: Korrektur eines JavaScript-Fehlers beim Wechsel zum FSH-Farbmodell (Bug seit v.0.39).









alle Voreinsteller-Fenster: Die Fenster-Positionen werden bei erneutem Starten neu ermittelt.









Formularelement "Horizontaler Scrollbalken": Korrektur der Selektions-Farbe









Korrekturen einiger Pointer-Farben für:









Afa One











AmiKit X











OS 1.3











OS 3.2 Sizer (dr)



[Meldung: 24. Feb. 2026, 06:56] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

