 Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.40
TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey und Wayfarer). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.

TAWS 0.40 Screenshot



Die Version 0.40 enthält folgende Neuerungen:
  • Tribute to AmiBench:
    • neues Preset "AmiBench"
    • «Preferences»-Voreinsteller:
      • neue Muster "AmiBench Backdrop a" bis "... l" (für die WB) und «AmiBench Pattern» (für die Fenster)
      • neue OS-Version
      • neues Piktogramm-Set
      • neues Fenster-Layouts
      • neuer Mauszeiger
      • neue Option «Keine ziehbaren Bildschirme» (aktiviert im "AmiBench"-Preset)
    • MagicMenuPrefs: neuer Eintrag "AmiBench" unter "Aussehen"
    • "Workbench"-Voreinsteller: neue Einstellung "Titelleiste" mit folgenden Optionen:
      • Sichtbar: Titelleiste wird immer angezeigt (Standardwert für alle «AmigaOS»-Presets)
      • Verborgen: Titelleiste ist immer verborgen
      • Automatisch: Mauspfeil lässt Titelleiste erscheinen (Standardwert für das "AmiBench"-Preset)
    • Simulation AmiBench-spezifischer Details:
      • Boot-Animation
      • Beim Start wird automatisch ein zufälliger AmiBench-Hintergrund ausgewählt.
      • angepasste Piktogramm-Positionen beim Start
      • angepasste Menüstruktur
      • Dateisystem-Fenster lassen sich iconifizieren (und nur diese).
      • Piktogramme werden nach Drag'n'Drop deselektiert.
      • Angepasste Tastatursteuerung:
        • Texteingabe selektiert alle Piktogramme, die als Treffer in Frage kommen (ohne Icon-Blinken)
        • Shift-Click selektiert oder deselektiert (analog Ctrl-Click bei AmigaOS)
        • Return-Taste started das selektierte Piktogramm (ohne Berücksichtigung einer Mehrfach-Selektion)
        • Deaktivierte Funktionalität bei:
          • Ctrl-Click (in AmigaOS: selektiert oder deselektiert)
          • Alt-Click (in AmigaOS: deselektiert)
          • Click auf Schliess-Gadget bei gehaltener RAmiga (bzw. in TAWS: RAlt)-Taste (in AmigaOS: alle Dateisystem-Fenster schliessen)
          • Icon-Dragging bei gehaltener RAmiga (bzw. RAlt)-Taste (in AmigaOS: X- oder Y-Position blocken)
        • Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:
            • CheckBox
          • Cycle (Button ist rechts, Texte sind zentriert)
          • ListBox
          • horizontaler Scrollbalken
        • Requester werden auf dem Bildschirm zentriert und ihr Fenstertitel ist "AmiBench Request".
        • Shell: Fenstertitel ist "AmiBench-Shell".
        • angepasstes layout für "AROS Early Startup Control"
        • AROS-Kickstart-Animation
        • angepasste Boot-Shell
        • Reboot-Menü
        • Power-Down-Animation (mit SFX)
        • AmiBrowser statt IBrowse:
          • abgelegt unter "System:Utilities"
          • Splash-Screen
          • angepasstes Layout
          • angepasste Fenster-Standardgrösse
          • Fenster-Position abhängig der aktuellen Mauszeiger-Position
          • "Quit" ohne Rückfrage, dafür leicht verzögert
          • Unterstützung der folgenden Spezial-Adressen:
            • about:
            • chrome:
            • chrome://version/
            • chrome://license/
        • Die RAM-Grösse wird nun passend der gewählten OS-Version gesetzt:
          • OS 1.0: 512 KB Chip, 0 KB Fast
          • OS 1.x: 512 KB Chip, 512 KB Fast
          • OS 2.x: 1 MB Chip, 2 MB Fast
          • OS 3.x: 2 MB Chip, 16 MB Fast
          • OS 4.x: 256 MB Video, 2 GB
          • AmiBench: 2 MB Chip, 1 GB Fast
        • OS 3.2:
          • Anpassung der Datei «RAM:syslog» an OS 3.2.3 (nur vorhanden, falls in "Amiga Early Startup Control" die Option "Enable System Log" aktiviert wurde)
          • Die Position der Voreinsteller-Fenster wird gemäss der Mauszeiger-Position gesetzt.
          • Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:
            • ListBox
            • horizontaler Scrollbalken
        • OS 4.1: Version angepasst für "Final Edition Update 3" unter:
          • Workbench / Version, Copyright ...
          • Kickstart-Grafik
          • Boot-Shell
          • MultiView / Über ...
        • Genereller Speed-Boost für OS 4.x (tiefere «setTimeout»-Werte beim Auflisten von Icons, WB rücksetzen, etc.):
          • OS 4.0: 1.5-mal so schnell
          • OS 4.1: doppelt so schnell
        • HippoPlayer: Unterstützung ergänzt für das Umfärben der horizontalen und vertikalen Scrollbalken gemäss "Palette"-Voreinsteller.
        • Menü: vertikale Ausrichtung von Options-Häkchen und -Radios zum Text optimiert.
        • Bugfixes:
          • Menü-Hintergrund: Es konnte vorkommen, dass das Deaktiviert-Muster beim Start nicht korrekt anhand des gewählten Hintergrunds eingefärbt wurde.
          • MagicMenu: Die Option «Gesperrte Menüpunkte markieren» wurde auf oberster Menüebene nicht angewendet.
          • MagicMenuPrefs: In bestimmten Fällen stimmte das Aussehen des Separators in der Vorschau nicht.
          • Piktogramm / Auslagern: Korrektur betr. dem Ermitteln der freien Position auf der Workbench, insbesondere wenn der Screen horizontal verschoben wurde (was nur mit OS 4.x möglich ist).
          • Amiga Early Startup Control / Boot Options: Korrektur der Device-Namen und dem damit verbundenen Deaktivieren der Laufwerke «Test Suite» und "Work".
          • MultiView / Über: Korrektur des Datumsformats
          • Palette: Korrektur eines JavaScript-Fehlers beim Wechsel zum FSH-Farbmodell (Bug seit v.0.39).
          • alle Voreinsteller-Fenster: Die Fenster-Positionen werden bei erneutem Starten neu ermittelt.
          • Formularelement "Horizontaler Scrollbalken": Korrektur der Selektions-Farbe
          • Korrekturen einiger Pointer-Farben für:
            • Afa One
            • AmiKit X
            • OS 1.3
            • OS 3.2 Sizer
      (dr)

      [Meldung: 24. Feb. 2026, 06:56] [Kommentare: 0]
