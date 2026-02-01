|26.Feb.2026
100% Free Fanzine in PDF (ANF)
| PDF-Magazin: REV'n'GE 178 (italienisch/englisch)
Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen. Zudem wird versucht, auch weniger bekannte Retrospiele herauszusuchen. Die aktuelle Ausgabe bietet für Amiga-Fans u.a. Testberichte zu Ghostslayers, Lore of Conquest and Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers, insgesamt sind die folgenden Reviews enthalten:
(cg)
- Versunkene Stadt, Die (Commodore 64, 1986, Verlag/Imput 64)
- Thunderbirds (Commodore 64, 1985, Firebird)
- Titanic Blinky (Amstrad CPC, 1992, Zeppelin Games)
- Paranoia Comples (ZX Spectrum, 1989, Gremlin Graphics)
- Small Jones (MSX, 1986, Visiogame)
- Forbidden Crypt, The (VIC-20, 1985, Compute!)
- Ghostslayers (Amiga, 1995, F1 Licenceware)
- Lore of Conquest (Amiga, 1991, Mike Bryant)
- Hades Nebula (Atari ST, 1987, Nexus)
- Zektor (Coin-OP, 1982, SEGA)
- Zaxxon (Coin-OP, 1982, SEGA)
- DrHell Invasion (Commodore 64, 2025, KabutoCoder)
- Virus (Exel100, 1985, Exelvision)
- Markus of Marinus (????, Ti99/4A, Owen Brand)
- Space Quest IV (Amiga, 1992, Sierra On-Line)
- K-Razy Shoot Out (Atari 5200, 1983, CBS Electronics)
- Fathom (Intellivision, 1983, Imagic)
- Playroom (DOS, 1989, Broderbund)
- Eyewitness Children’s Encyclopedia (Windows 95, 1997, Eyewitness)
[Meldung: 26. Feb. 2026, 22:53] [Kommentare: 0]
