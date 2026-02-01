amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
27.Feb.2026



 Shoot'em Up: Demoversion von "Wings of Fear II" für AGA-Amigas
Roar 'Roartj' Tjørhom arbeitet am Nachfolger seines Shoot'em Ups "Wings of Fear" und hat nun eine erste Demoversion bereitgestellt. Benötigt werden ein AGA-Amiga mit 68020-CPU, 2 MB Chip- und 2 MB Fast-RAM (4 MB empfohlen). (dr)

[Meldung: 27. Feb. 2026, 06:26] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.