27.Feb.2026



 Action-Spiel: Microlyte Tankzone 0.9
Der zweite noch vor Ablauf der AmiGameJam-Frist eingereichte Beitrag heißt "Microlyte Tankzone" (Video), in dem man in einem Panzer sitzend Microlyte-Kristalle einsammeln und auf Dinge schießen muss. (dr)

27. Feb. 2026, 07:46
