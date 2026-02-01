|ENGLISH VERSION
|27.Feb.2026
| Action-Spiel: Microlyte Tankzone 0.9
Der zweite noch vor Ablauf der AmiGameJam-Frist eingereichte Beitrag heißt "Microlyte Tankzone" (Video), in dem man in einem Panzer sitzend Microlyte-Kristalle einsammeln und auf Dinge schießen muss. (dr)
[Meldung: 27. Feb. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
