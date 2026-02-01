|28.Feb.2026
| Single-Screen Arcade-Action: Blue And Red - Fight The Robots
"Blue And Red - Fight The Robots" (Promo-Video) ist ein Single-Screen-Plattformer, der von Arcade-Klassikern wie Rainbow Islands inspiriert ist: Gegner müssen zunächst betäubt und dann per beherztem Draufspringen aus dem Level gekegelt werden. Geboten werden 40 Level, die alleine oder im kooperativem Zweispieler-Modus bewältigt werden müssen.
Das Spiel läuft auf jedem Amiga mit 2 MB Chip-RAM und 68020-Prozessor, AGA wird empfohlen. "Blue and Red" kann kostenlos auf der Webseite des Entwicklers heruntergeladen werden. (cg)
[Meldung: 28. Feb. 2026, 00:08] [Kommentare: 0]
