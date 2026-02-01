amiga-news ENGLISH VERSION
28.Feb.2026



 Auto-Runner: Backflip Endless
Das Spiel "Backflip Endless" (Video) ist ein Endless Runner/Auto-Runner, bei dem die Spielfigur auch sogenannte Backflips beherrscht. Der für den "AmiGameJam 2025" erstellte Titel benötigt mindestens je 512 KB Chip- und Fast-RAM. (cg)

[Meldung: 28. Feb. 2026, 00:13] [Kommentare: 0]
