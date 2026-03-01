|01.Mär.2026
| Anleitung: Programme für AmigaOS 4 mit Google Antigravity IDE erstellen (engl.)
In seinem Blog-Eintrag "Will AI make 2026 the year of AmigaOS 4?" beschreibt Bill 'tekmage' Borsari, wie sich die Entwicklungsumgebung Google Antigravity IDE auch für AmigaOS-4-Programme einsetzen lässt.
Antigravity ist von Visual Studio Code abgeleitet und ermöglicht es dem Entwickler, komplexe Programmieraufgaben an Agenten der hauseigenen Sprachmaschine Gemini oder beispielsweise auch von Anthropics Claude zu delegieren. (snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
