|01.Mär.2026
| Quelloffenes A4091/A4092-Software-Paket: Version 42.36
Für ReA4091, den quelloffenen Nachbau von Commodores Fast-SCSI2-Controller A4091, steht auch ein ebenfalls quelloffenes Software-Paket zur Verfügung, das AmigaOS-Treiber, ein ROM-Image, ein Test-Programm sowie Software fürs Debuggen des Treibers beinhaltet.
Anders als die kleine Änderung der Versionsnummer auf die 42.36 vermuten lässt, gibt es eine ganze Reihe Neuerungen, welche u.a. die Zorro-II-Karten-Kompatibilität erhöhen und die Unterstützung des neuen SCSI-Controllers A4092 verbessern. (snx)
