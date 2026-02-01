|01.Mär.2026
| Spiel: Strike Force Omega - Urban Chaos 0.8
Strike Force Omega ist ein noch in Entwicklung befindlicher, daher zunächst auf drei Level beschränkter Top-down-Shooter für AGA-Amigas, der von Spielen wie Commando, Mercs, Ikari Warriors, Chaos Engine und Smash TV inspiriert sei.
Neben den zwei Megabyte Chip-RAM wird ein weiteres Megabyte Fast-RAM benötigt. Erstellt wurde das Spiel mit der Scorpion Engine. (snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
