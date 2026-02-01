amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Mär.2026
AROSWorld (Forum)


 AROS Portable: Aktualisierung mit AROS One 1.3 (64 Bit)
AROS Portable von Andrzej 'retrofaza' Subocz ermöglicht es, AROS von einem USB-Stick aus zu testen, ohne eine Festplatteninstallation vornehmen oder einen kompatiblen Rechner auftreiben zu müssen. Inhaltlich kommt die AROS-Distribution AROS One zum Einsatz, mit deren Version 1.3 AROS Portable nun aktualisiert wurde. (snx)

[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.