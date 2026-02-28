|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|01.Mär.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 28.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.02.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
fluidsynth_2.5.3.lha Development/Library Software synthesizer ba... fake-08_0.0.2.20.lha Emulation A Pico-8 player/emulato...(snx)
[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
|
