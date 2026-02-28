amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Mär.2026



 OS4Depot-Uploads bis 28.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
vasmm68k_mot.lha         dev/cro 269kb 4.0 Portable and retargetable assembler
vasmm68k_std.lha         dev/cro 263kb 4.0 Portable and retargetable assembler
vasmppc_std.lha          dev/cro 224kb 4.0 Portable and retargetable assembler
arabic_console_device... dri/inp 3Mb   4.1 An arabic console device, line&a...
virtioscsi.lha           dri/sto 24kb  4.1 VirtIO SCSI Device Driver for Am...
amigadiskbench.lha       uti/ben 105kb 4.1 a Reaction based disk benchmarki...
sfront.lha               uti/scr 7kb   4.0 Provides an exe front for a script.
videovortex.lha          vid/pla 5Mb   4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)

[Meldung: 01. Mär. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.