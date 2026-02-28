|ENGLISH VERSION
|01.Mär.2026
| Aminet-Uploads bis 28.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 28.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
CVBasic.lha dev/cross 537K VAR BASIC compiler for Cole... imploder.lha dev/misc 278K OS3 Imploder exe/data crunc... raw2iff.lha dev/misc 834K OS3 RAW pictures to IFF ILB... x68k2amiga.lha dev/misc 32K OS3 Convert X68000 exec/dat... isocd-win.zip disk/misc 172K OTH Create bootable Amiga I... anaiis.lha driver/oth 281K OS3 ANAIIS USB Stack Releas... F1GP2026Carset.lha game/data 7K GEN 2026 Carset for F1GP kaboomania-demo-1.1.lha game/demo 678K OS3 KABOOMANIA Demo - ADF kaboomania-demo-1.1whd.lha game/demo 790K OS3 KABOOMANIA Demo - WHDLo... simpletetris.zip game/think 23K OS3 A simple and polished T... Grafx2-m68k.lha gfx/edit 1.2M OS3 Pixel paint program (li... AmiVms.lha misc/emu 4.0M OS3 Simulates OpenVMS comma... voxelspace.lha misc/misc 5.2M VAR Technical demo of a vox... hippoplayerupdate.lha mus/play 430K OS3 Updated HippoPlayer GF4RSIDH.zip pix/misc 75K GEN Grad. Fonts for RSI Dem... Benedykt-Amiga2000.png pix/wb 36K GEN very cool 8 color wb Am... NAFCYI1994S4-B03.zip text/bfont 1.2M GEN NAFCYI Winter 1994-95 (... ASE2019_2.2.lha text/edit 220K OS3 Text editor AmigaBasic_keyw.lha text/misc 2K GEN Keyword file EdWordPro ... NAFCYI1994S4-03.zip text/pfont 1.6M GEN NAFCYI Winter 1994-95 (... ixemul48.2-060.lha util/libs 2.4M OS3 Ixemul.library V48.2 fo... ReportPlusMOS.lha util/misc 795K MOS Multipurpose utility VATestprogram.zip util/misc 9.0M OS3 Versatile Amiga Testpro... Palette.lha util/wb 40K OS3 Change WB-Color in real... RapaTank.zip util/wb 13K GEN RapaTank(snx)
