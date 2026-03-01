|ENGLISH VERSION
|
|02.Mär.2026
| E-Mail-Programm: Fünfte Testversion 0.1.5 von AMail
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine fünfte Testversion 0.1.5 von "AMail" veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt (Video).
Die aktuelle Version bietet nun ein Adressbuch. (dr)
[Meldung: 02. Mär. 2026, 06:41] [Kommentare: 0]
