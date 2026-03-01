|ENGLISH VERSION
|02.Mär.2026
| Side-Scrolling-Spiel: Burn
Kurz vor Toresschluss hat 'ripper253' mit "Burn" seinen Beitrag für den AmiGameJam eingereicht: ein von Commander Keen inspiriertes Side-Scrolling-Spiel, in dem man Dämonen bekämpfen muss und das der Entwickler zum ersten Mal komplett in 68k-Assembler geschrieben hat. Der Quellcode ist auf GitHub verfügbar. (dr)
[Meldung: 02. Mär. 2026, 20:24] [Kommentare: 0]
