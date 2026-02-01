|02.Mär.2026
| AmigaOS 4: Video Vortex 1.3 - GUI zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos
Video Vortex ist eine grafische Benutzeroberfläche für YT.rexx zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos (amiga-news.de berichtete). In der neuen Version 1.3 hat Thomas Kölsch die Download-Funktion überarbeitet und einen Menüpunkt hinzugefügt, mit dem man die Videoauflösung vor dem Abspielen des Videos auswählen kann. (dr)
[Meldung: 02. Mär. 2026, 20:37] [Kommentare: 0]
