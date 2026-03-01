|03.Mär.2026
BlueSCSI
| SCSI-Emulation: BlueSCSI V2026.03.01
BlueSCSI ist ein SCSI-Hardware-Ersatz für den Amiga und andere Retro-Systeme. Es emuliert SCSI-Drives wie Festplatten oder optische Laufwerke unter Einbindung des Pi Pico PR2040 und Pico 2 RP2350. Die gerade veröffentlichte Firmware-Version 2026.03.01-RC2 (Release Candidate) für BlueSCSI v2 und Ultra/Ultra Wide bringt neben Bugfixes und Verbesserungen insbesondere Optimierungen der WLAN-Geschwindigkeit und AmigaNET-Unterstützung. (nba)
[Meldung: 03. Mär. 2026, 12:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]